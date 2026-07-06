Amanecer helado en La Banda: el pronóstico del tiempo para hoy Lunes 6 de julio de 2026

Los bandeños se preparan para un día soleado pero fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados Celsius.

Hoy 08:11

La Banda se despierta con un clima despejado y temperaturas que rondan los 0.2 °C, aunque la sensación térmica es aún más fría, alcanzando los -0.6 °C. Los bandeños deben abrigarse bien ante este inicio de semana invernal.

En las próximas horas, el sol se hará presente, prometiendo un día soleado que elevará las temperaturas. La máxima alcanzará los 17.2 °C, brindando un respiro ante el frío matutino.

La humedad actual se sitúa en un 93%, lo que puede hacer que la sensación de frío sea más intensa para los bandeños. Sin embargo, el viento suave de 3.6 km/h del sureste aportará un leve alivio.

Para mañana, el pronóstico indica que las temperaturas continuarán en ascenso, con una mínima de 6.5 °C y una máxima de 20.9 °C. Se espera otro día soleado que permitirá disfrutar de un clima más agradable.

El miércoles traerá consigo un ligero aumento en las temperaturas, con mínimas de 10.9 °C y máximas de 24.6 °C, manteniendo la tendencia de días soleados en la región. En resumen, los bandeños podrán disfrutar de un clima mayormente despejado en los próximos días, con temperaturas que irán en aumento.

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