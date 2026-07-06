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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUL 2026 | 3º
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Clima despejado en Termas de Río Hondo: un comienzo de semana ideal para los termenses

Los termenses disfrutarán de un clima despejado y temperaturas agradables en los próximos días. Se prevé un inicio de semana soleado y cálido.

Hoy 08:01

En el día de hoy, Termas de Río Hondo se presenta con un clima despejado y agradable, ideal para disfrutar al aire libre. La temperatura actual es de 6.3 °C, aunque la sensación térmica se siente un poco más baja, alcanzando los 1.7 °C.

Con una humedad del 78% y un viento suave de 3.6 km/h proveniente del WNW, los termenses pueden esperar un ambiente fresco en las primeras horas del día. Sin embargo, el sol no tardará en calentar el ambiente.

El pronóstico para hoy indica que la temperatura mínima será de 6.2 °C y la máxima alcanzará los 16.8 °C, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Los termenses podrán disfrutar de un clima soleado y ameno.

Para mañana, las condiciones se mantendrán similares, con un día soleado y temperaturas que oscilarán entre los 6.2 °C y los 20.7 °C. Este aumento en la temperatura permitirá disfrutar aún más del aire libre.

El miércoles también se prevé un día soleado, con mínimas de 9.4 °C y máximas que llegarán a los 22.6 °C. Sin duda, un buen momento para que los termenses aprovechen las bellezas naturales de la región.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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