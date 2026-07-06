¡Juega la Scaloneta! Argentina va por los cuartos del Mundial 2026 ante Egipto

La Selección enfrenta al conjunto aficano buscando meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo. Trasmite Canal 7 de Santiago del Estero.

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La Selección Argentina enfrentará este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo clave para seguir avanzando en busca del bicampeonato. El partido se jugará desde las 13:00, hora argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y contará con la transmisión de Canal 7 de Santiago del Estero.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega después de una clasificación sufrida ante Cabo Verde, en un partido que se resolvió en el alargue y terminó 3-2 a favor de la Albiceleste. Lionel Messi abrió el marcador, Lisandro Martínez volvió a poner en ventaja al equipo en el tiempo extra y el triunfo se terminó definiendo con una acción decisiva de pelota parada.

Previamente, Argentina había liderado el Grupo J con puntaje ideal. Debutó con triunfo 3-0 ante Argelia, venció 2-0 a Austria y cerró la fase inicial con una victoria 3-1 sobre Jordania.

El partido también tendrá a Messi como uno de los grandes focos de atención. El capitán argentino buscará seguir estirando sus récords en la Copa del Mundo, en plena pelea por terminar como máximo goleador del torneo y de la historia mundialista.

De cara al cruce con Egipto, Scaloni analiza cambios después de no quedar del todo conforme con el rendimiento ante Cabo Verde. Una de las principales dudas aparece en el mediocampo, donde Leandro Paredes y Nicolás González pelean por ocupar el lugar de Thiago Almada.

También se mantiene abierta la incógnita en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico busca recuperar su puesto, aunque Facundo Medina también tiene chances de continuar entre los titulares.

En ataque, la disputa por el puesto de centrodelantero vuelve a tener un nuevo capítulo. Julián Álvarez y Lautaro Martínez compiten por acompañar a Lionel Messi en la ofensiva argentina.

Del otro lado estará Egipto, que viene de eliminar a Australia por penales luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El equipo africano tiene como gran figura a Mohamed Salah, uno de los futbolistas más importantes de su historia reciente.

En la fase de grupos, Egipto terminó segundo en el Grupo G. Igualó 1-1 con Bélgica, venció 3-1 a Nueva Zelanda y empató 1-1 ante Irán, resultados que le permitieron meterse en la etapa eliminatoria.

La probable formación de Argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

El posible once de Egipto tendría a Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

El árbitro del partido será el francés François Letexier, quien ya dirigió dos encuentros en este Mundial: Costa de Marfil-Ecuador y Cabo Verde-Arabia Saudita.

Argentina y Egipto se enfrentaron en dos oportunidades a lo largo de la historia, con dos victorias para la Albiceleste. No hubo empates ni triunfos del seleccionado africano.

En caso de avanzar, el equipo de Scaloni jugará los cuartos de final ante el ganador de Colombia-Suiza, el sábado 11 de julio, desde las 22:00, en Kansas City.

Si logra superar esa instancia, la semifinal será el miércoles 15 de julio, a las 16:00, en Atlanta. La final del Mundial 2026 está programada para el domingo 19 de julio, también a las 16:00, en Nueva Jersey.