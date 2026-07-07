trágico incendio en obrador de Grand Bourg deja un fallecido

Un incendio en un obrador de Grand Bourg resultó en la muerte de un trabajador, lo que ha generado una investigación sobre las causas del siniestro.

Hoy 01:19

Una mañana de consternación se vivió este lunes en Grand Bourg, Salta, tras un incendio en un obrador que culminó con el trágico fallecimiento de un trabajador. El incidente ocurrió alrededor de las 7:00 a.m. en el loteo La Loma, donde se desarrolla un proyecto inmobiliario.

Conforme a un llamado de emergencia, efectivos de la Policía de Salta y personal de Bomberos se desplazaron rápidamente al lugar para controlar las llamas que habían consumido una estructura de madera utilizada como obrador. Una vez controlado el fuego, los equipos de rescate ingresaron al área afectada y hallaron a un hombre sin vida.

Minutos después, el personal sanitario confirmó el deceso del trabajador. Según informaciones preliminares, la víctima se encontraba en el interior del obrador al momento de desatarse el incendio.

El siniestro fue detectado por otro empleado que llegaba para comenzar su jornada laboral. Al notar la presencia de humo y llamas, alertó de inmediato a las autoridades, lo que facilitó la intervención rápida de los equipos de emergencia.

Fuentes de la Policía local indicaron que el obrador sufrió daños materiales significativos y quedó asegurado para las investigaciones pertinentes. Además, se destacó que el lugar no tenía suministro eléctrico de Edesa, lo que sugiere que el fuego podría haber sido provocado por un sistema de calefacción alternativo.

No obstante, las causas exactas del incendio aún no han sido oficialmente determinadas. Personal especializado está trabajando en la zona para aclarar cómo se inició el fuego y si hubo otros factores que pudieron contribuir a esta tragedia.