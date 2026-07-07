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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUL 2026 | 0º
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Detenida por suplantación de identidad en San Miguel de Tucumán

El Ministerio Fiscal ha presentado nuevos cargos contra una mujer detenida por suplantación de identidad en San Miguel de Tucumán, solicitando su permanencia en prisión mientras continúa la investigación.

Hoy 01:15

En un reciente caso de suplantación de identidad en San Miguel de Tucumán, una mujer ha sido detenida tras realizar múltiples maniobras fraudulentas que incluyen la obtención de créditos y compras en nombre de otra persona.

La acusada, identificada como Romina Vanesa Sanavria, fue arrestada en una sucursal bancaria cuando un empleado de seguridad la reconoció y se descubrió su red de engaños, que había afectado a varias entidades comerciales y a la víctima directa.

Según el Ministerio Fiscal, Sanavria utilizó la identidad de la víctima para gestionar créditos y realizar compras por un total de $2.980.000, ocasionando un serio perjuicio económico tanto a la víctima como a las instituciones afectadas.

La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, bajo la dirección de Diego Alejo López Ávila, ha detallado en su acusación varios hechos delictivos, indicando que la imputada falsificó documentos y firmó como si fuera la titular de la identidad usurpada.

Entre las maniobras fraudulentas, destaca la obtención de un crédito por $2.761.920 tras presentar un documento de identidad ajeno en un comercio, así como la realización de compras por $3.234.659,08 en diversos comercios de la ciudad.

El fiscal ha solicitado la prórroga de la prisión preventiva de Sanavria para neutralizar los riesgos procesales que persisten, lo que fue aceptado por el juez interviniente, dado el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos imputados.

Este caso resalta la creciente problemática de la suplantación de identidad y el uso fraudulento de documentos en Argentina, evidenciando la necesidad de medidas más estrictas para proteger a las víctimas y sancionar a los perpetradores.

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