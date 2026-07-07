Santiago del Estero enfrenta un intenso frío este martes 7 de julio: mínima de 2° y cielo despejado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día soleado y sin lluvias, pero con bajas temperaturas que se mantendrán toda la semana.

Hoy 01:58

Los santiagueños deberán abrigarse este martes 7 de julio de 2026, ya que el intenso frío se hará sentir durante toda la jornada. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 2°, mientras que la máxima alcanzará los 22°.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El cielo se mostrará despejado durante la mayor parte del día, favoreciendo la entrada de sol, aunque por la noche se registrará un leve aumento de nubosidad. No se esperan precipitaciones, y esta condición de cielos mayormente despejados y ausencia de lluvias se mantendrá durante el resto de la semana.

El SMN recomienda extremar las precauciones por las bajas temperaturas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, y utilizar ropa adecuada para evitar riesgos relacionados con el frío intenso.

Con estas condiciones, la Madre de ciudades vivirá un martes frío pero soleado, con un clima estable que se extenderá por varios días, ofreciendo cielos despejados y temperaturas bajas para los habitantes de la región.