Marixa Balli deslumbra en Instagram con una foto retro en bikini

La exvedette compartió una postal de archivo que superó los 7.500 “Me gusta” y recibió elogios de colegas y seguidores.

Hoy 02:11

Marixa Balli volvió a generar furor en las redes sociales al publicar en Instagram una foto retro en bikini, que rápidamente acumuló más de 7.500 "Me gusta" y cientos de comentarios. La imagen muestra a la panelista disfrutando de una pileta, de espaldas, luciendo un bikini negra de tiras, acompañada de la frase: "Encontré esta foto, sumando recuerdos".

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Entre los comentarios que más destacaron estuvo el de Verónica Lozano, quien con humor escribió: “Mari, ese pan dulce y aún no es Navidad”, causando sensación entre los usuarios. También se destacaron mensajes de admiración de seguidores como Fefe Bongiorno, que resumió su reacción con un contundente “Fuega”, junto a cientos de emojis de fuego y corazones.

La publicación recuerda la etapa de Marixa como una de las grandes vedettes de los años noventa, y refuerza el sello personal de la exvedette de combinar contenidos actuales con imágenes de distintas etapas de su carrera. Esta fórmula mantiene un alto nivel de interacción entre sus más de un millón de seguidores, quienes celebran cada nuevo archivo que comparte en su perfil.