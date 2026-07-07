Detención de deudores alimentarios en el estadio de Chaco For Ever

El operativo de seguridad en el estadio de Chaco For Ever resultó en la detención de un hombre con pedido de captura y restricciones para dos deudores alimentarios, utilizando sistemas de gestión biométrica y de seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Hoy 03:22

Este domingo, durante un operativo de seguridad llevado a cabo en el estadio 'Juan Alberto García', se implementaron controles exhaustivos que involucraron el Sistema SiCed y el Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi.).

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El evento deportivo, correspondiente al Torneo Primera Nacional entre Chaco For Ever y Acassuso, permitió a las autoridades identificar a un hombre con un pedido de captura vigente por una infracción grave a la ley de estupefacientes.

En el puesto de control situado en avenida 9 de Julio y calle Miguel Delfino, los efectivos del Departamento Antecedentes Personales verificaron la identidad de un hombre de 35 años, quien tenía un pedido de aprehensión desde el 25 de agosto de 2024.

La investigación reveló que el arrestado estaba involucrado en una causa por Supuesta Infracción a la Ley N.º 23.737 de Estupefacientes, lo que condujo a su inmediata detención.

Además, a través del Sistema SiCed, se detectó a dos individuos con restricciones administrativas que les prohibían el acceso a eventos deportivos, debido a su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El primer incidente tuvo lugar en el acceso de avenida Arturo Illia y Miguel Delfino, donde un hombre de 47 años fue impedido de ingresar al estadio. El segundo caso fue reportado en el ingreso de avenida Arturo Illia e Ingeniero Schur, donde otro hombre de 42 años también fue rechazado en la entrada.

Estas acciones son parte del programa Tribuna Segura implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que busca garantizar la seguridad en eventos deportivos y prevenir el acceso de personas con antecedentes delictivos o deudas alimentarias.