Imanol Hurtado acusado de homicidio en San Pedro durante juicio

El juicio que involucra a Imanol Hurtado como único acusado de homicidio simple avanza en San Pedro, Jujuy.

Hoy 02:46

El juicio por homicidio que investiga la muerte de Roberto José Tarifa (46) tuvo su segundo capítulo en el Centro Judicial de San Pedro ayer, donde Imanol Hurtado (27) se enfrenta a serias acusaciones.

En esta segunda audiencia, testigos profesionales comparecieron ante el tribunal para ofrecer sus testimonios, aportando evidencia crucial al caso que se desarrolla en la ciudad jujeña.

Según informantes cercanos a la investigación, durante la audiencia de ayer, una psicóloga y una trabajadora social brindaron informes técnicos sobre el acusado, Imanol Hurtado, que son fundamentales para el proceso judicial.

Los informes elaborados por los profesionales fueron incorporados al expediente del caso, lo que llevó a su citación para que explicaran su trabajo y respondieran a preguntas de las partes durante el debate.

Fuentes del caso han señalado que por las pruebas presentadas, Imanol Hurtado es considerado el único responsable del asesinato de Roberto Tarifa, ocurrido en la madrugada del 16 de noviembre del año pasado.

La próxima audiencia, programada para hoy a las 8.30, podría ser decisiva, ya que se presentarán nuevos testigos, incluyendo efectivos policiales y un médico que atendió a la víctima en el hospital.

En declaraciones, Gabriela Quinteros, hermana de la víctima, relató que su hermano fue sorprendido por el acusado, lo que llevó a una trágica confrontación que resultó en la muerte de Roberto. Los detalles de este suceso han conmocionado a la comunidad local.