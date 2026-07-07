La Cañada celebró los 134 años de la llegada del ferrocarril inaugurando la oficina de turismo y un museo histórico

El comisionado municipal, Cristian Abiakel, destacó la importancia de la fecha y el valor de las acciones impulsadas para rescatar la memoria colectiva de la comunidad.

Hoy 19:30

La comunidad de La Cañada vivió una jornada cargada de historia, identidad y participación popular al conmemorar los 134 años de la llegada del ferrocarril a la localidad, acontecimiento que marcó el desarrollo y crecimiento de la región. En ese marco, se concretó la inauguración de la nueva Oficina de Turismo y del Museo Histórico La Cañada, espacios que buscan fortalecer la preservación del patrimonio local y potenciar el desarrollo turístico del territorio.

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Las actividades se desarrollaron en la antigua estación ferroviaria, escenario emblemático para la comunidad, y formaron parte de la segunda edición de la iniciativa “Ruta de Hierro y Fe”, un proyecto que impulsa la conformación de un corredor turístico integrado por ocho localidades vinculadas históricamente al paso del tren: Melero, Matará, Suncho Corral, La Cañada, Clodomira, La Aurora, Abra Grande y Pozo Hondo.

“Este 6 de julio conmemoramos un nuevo aniversario del paso del ferrocarril por La Cañada. Son 134 años de una historia que forma parte de nuestra identidad y que queremos poner en valor a través de distintas iniciativas que permitan preservar nuestro patrimonio y proyectarlo hacia el futuro”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la puesta en marcha de la Oficina de Turismo y del Museo Histórico constituye un paso importante dentro del proyecto de desarrollo turístico que se impulsa desde la localidad.

“Estamos trabajando para que la Ruta de Hierro y Fe se consolide como un corredor turístico regional. En ese marco, decidimos crear una oficina de turismo en la vieja estación ferroviaria y dejar inaugurado el Museo Histórico La Cañada, donde se exhiben objetos vinculados al ferrocarril y también numerosos elementos que reflejan la historia y la vida cotidiana de nuestra comunidad”, señaló.

Abiakel explicó que el museo reúne piezas históricas recuperadas gracias al aporte de vecinos y familias de la localidad. “Esto es apenas el comienzo. Hemos logrado recolectar distintos objetos y testimonios que nos permiten contar nuestra historia. Seguiremos trabajando para que el museo continúe creciendo y se convierta en un espacio de referencia para las futuras generaciones”, agregó.

La celebración contó con la participación de la diputada provincial, Nilda Moyano (impulsora del proyecto); Alejandro Yocca, director de Patrimonio Cultural; vecinos, emprendedores, instituciones educativas y artistas locales, quienes aportaron propuestas culturales y recreativas que incluyeron dramatizaciones, presentaciones artísticas, sorteos, bingo y una mateada comunitaria.

Además, acompañaron la jornada, residentes de Medicina de la Universidad Favaloro que actualmente realizan prácticas en el Hospital Distrital de La Cañada. Las futuras profesionales participaron de las actividades junto a las autoridades locales y compartieron el encuentro con la comunidad.

Otro de los atractivos de la jornada fue la presentación de un mural alusivo a los 134 años de la llegada del ferrocarril, realizado en el galpón de la antigua estación, una obra que se suma a las acciones de puesta en valor del patrimonio histórico local.

La Cañada

“Queremos que cada vecino se sienta parte de esta construcción colectiva. Nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestros espacios forman parte de un legado que merece ser preservado y compartido”, concluyó Abiakel.

Con estas acciones, La Cañada continúa fortaleciendo su identidad cultural y apostando al turismo como una herramienta para el desarrollo local, integrándose a una propuesta regional que busca revalorizar la historia ferroviaria y religiosa de las comunidades del interior santiagueño.