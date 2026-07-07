Video: los impresionantes festejos en Bangladesh por el triunfo de la Selección argentina ante Egipto

Más de 2.500 personas siguieron el partido en una pantalla gigante en Daca. El gol de Lionel Messi para el empate y el tanto decisivo de Enzo Fernández desataron festejos masivos en las calles de la capital bangladesí.

Hoy 20:28

Miles de aficionados bangladesíes celebraron en Daca la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, tras la agónica victoria por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final.

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Más de 2.500 personas se congregaron en el campus de la Universidad de Daca para seguir el encuentro en una pantalla gigante instalada para la ocasión. Vestidos con camisetas albicelestes y portando banderas argentinas, los hinchas alentaron durante todo el partido al equipo liderado por Lionel Messi, una de las figuras deportivas más populares en el país asiático.

El entusiasmo inicial dio paso a la preocupación cuando Egipto se adelantó 2-0 y dominó gran parte del encuentro. Sin embargo, los simpatizantes de la Selección argentina mantuvieron la confianza en una remontada.

La esperanza se reavivó a los 79 minutos, cuando Cristian Romero descontó para Argentina. Apenas cuatro minutos después, Messi marcó el empate y desató una explosión de alegría entre los asistentes, que celebraron el gol con cánticos, abrazos y fuegos artificiales.

La euforia alcanzó su punto máximo en tiempo de descuento, cuando Enzo Fernández convirtió el tanto de la victoria. Tras el pitazo final, cientos de personas salieron a las calles de Daca para continuar los festejos, ondeando banderas argentinas y bailando al ritmo de tambores y música.

Bangladesh mantiene desde hace décadas una fuerte tradición de apoyo a las selecciones sudamericanas, especialmente a Argentina y Brasil. Con la eliminación temprana del conjunto brasileño en esta Copa del Mundo, gran parte de los aficionados locales concentra ahora su respaldo en el equipo argentino, que continúa su camino con el objetivo de defender el título conquistado en la edición anterior.