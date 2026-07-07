Incidentes en el Obelisco tras el triunfo de Argentina: hubo piedrazos, botellazos y al menos 9 detenidos

Los disturbios se registraron durante los festejos por la clasificación de la Selección a cuartos de final del Mundial 2026. La Policía de la Ciudad desplegó un operativo para controlar la situación y liberar la zona.

Hoy 21:16

Los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Egipto terminaron con incidentes en la zona del Obelisco, donde miles de hinchas se habían reunido este martes para celebrar la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

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La concentración comenzó durante la tarde, luego de la agónica victoria por 3-2 del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Con camisetas albicelestes, banderas, bombos y bengalas, los simpatizantes coparon el centro porteño y generaron cortes en la avenida Corrientes y la 9 de Julio.

Sin embargo, con el correr de las horas, la celebración derivó en momentos de tensión. De acuerdo con la información difundida en las últimas horas, un grupo de personas comenzó a arrojar piedras y botellas de vidrio contra efectivos de la Policía de la Ciudad, que realizaban un operativo de seguridad en el lugar.

Como consecuencia de los disturbios, se informó que hubo al menos 9 detenidos. Además, fuentes del área de Seguridad indicaron que durante la concentración se habían detectado robos y un importante consumo de alcohol, por lo que los efectivos avanzaron para intentar controlar la situación.

En medio del operativo, también se registró la detención de un sospechoso acusado de intentar robar un celular durante los festejos. El hombre fue reducido por personal policial y escoltado fuera del lugar, mientras algunos de los presentes lo insultaban y le arrojaban objetos.

Tras los incidentes, la Policía de la Ciudad mantuvo un amplio despliegue en la zona, con un cordón policial para despejar los alrededores del Obelisco y normalizar la circulación. Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo efectivos o civiles heridos.