Tucumán: dos policías resultaron heridos durante los festejos por la Selección Argentina

Una oficial jefe y un subalterno sufrieron lesiones mientras controlaban incidentes en Plaza Independencia.

Hoy 22:18

Dos efectivos de la Policía de Tucumán resultaron heridos este martes mientras intervenían para restablecer el orden durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina frente a Egipto, en el marco de la Copa del Mundo.

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El hecho ocurrió en las inmediaciones de Plaza Independencia, donde un grupo de personas protagonizó disturbios en medio del operativo de seguridad dispuesto para resguardar a los asistentes y proteger las estructuras montadas frente a la Casa de Gobierno con vistas a los actos conmemorativos del 9 de Julio.

Según el informe policial, mientras los efectivos intentaban contener la situación y evitar que las agresiones se extendieran, algunos involucrados comenzaron a arrojar botellas de vidrio y objetos contundentes, lo que provocó lesiones en una oficial jefe y un efectivo subalterno.

Ante la violencia registrada, personal de Infantería conformó una línea de contención con escudos para proteger a los uniformados y, durante el procedimiento, fueron aprehendidos varios hombres señalados por su presunta participación en los incidentes.

Una vez controlados los disturbios, las unidades policiales continuaron con las tareas de despeje y normalización de la zona, garantizando la seguridad de los vecinos que participaron de los festejos.

Al operativo preventivo asistieron efectivos de la Comisaría Seccional Primera, Distrito Urbano I, Destacamento Casa de Gobierno, Infantería Capital, Seguridad Vial y la Dirección de Operaciones Motorizadas (DOMT).