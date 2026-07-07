El romántico mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul tras la clasificación de la Selección

Tras el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto, la cantante compartió una dedicatoria para el mediocampista que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Hoy 23:30

El triunfo de la Selección argentina frente a Egipto no solo desató la alegría de millones de hinchas, sino que también dejó un gesto romántico que revolucionó las redes sociales.

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En medio de la euforia por la clasificación, Tini Stoessel utilizó sus historias de Instagram para dedicarle un mensaje especial a Rodrigo De Paul, quien fue parte del equipo argentino en la victoria mundialista.

La cantante compartió una imagen del mediocampista con la camiseta albiceleste, celebrando el triunfo y visiblemente emocionado tras el final del partido.

Sobre la postal, Tini escribió una breve pero contundente declaración de amor: “Te amo, mi amor”. El mensaje no tardó en ser replicado por sus seguidores y se viralizó rápidamente.

Además, la artista también sumó una dedicatoria para la Selección argentina y el país. “Te amo, Argentina”, escribió, acompañando la publicación con un corazón blanco y la bandera nacional.

El gesto de Tini Stoessel volvió a dejar en evidencia el gran momento personal que atraviesa junto a Rodrigo De Paul, en medio de una nueva alegría deportiva para la Argentina.