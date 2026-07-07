Sube la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela: ya son 3.685 víctimas

Las autoridades también confirmaron que casi 17.000 personas resultaron heridas, miles siguen sin hogar y el operativo de rescate y asistencia permanece desplegado en las zonas más afectadas.

Hoy 23:43

La tragedia provocada por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio continúa agravándose. El Gobierno venezolano informó que el número de víctimas fatales ascendió a 3.685, mientras que 16.740 personas resultaron heridas, en un nuevo balance oficial que refleja la magnitud del desastre.

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Las autoridades también confirmaron que miles de personas siguen sin hogar y que el operativo de rescate y asistencia permanece desplegado en las zonas más afectadas, especialmente en el estado de La Guaira, epicentro de los devastadores sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos aumentó en 150 personas respecto del balance difundido previamente. Además, precisó que 6.462 sobrevivientes fueron rescatados, una cifra que no registra modificaciones desde la semana pasada.

En cuanto a los daños materiales, el funcionario indicó que 17.907 personas perdieron sus viviendas, por lo que el Gobierno habilitó 87 campamentos temporales para alojar a los damnificados.

El estado de La Guaira continúa siendo la zona más afectada por la catástrofe. Según los datos oficiales, 190 edificios colapsaron completamente en esa región, mientras que el total de estructuras dañadas asciende a 856.

La zona ya había sufrido una de las mayores tragedias naturales de la historia venezolana con el deslave de 1999, que dejó miles de víctimas fatales. En medio de la nueva emergencia, el Gobierno informó que 86.794 familias recibieron asistencia humanitaria desde el inicio del operativo.

Como parte del despliegue, también se distribuyeron 9.603 toneladas de alimentos, mientras continúan desplegados 29.567 efectivos militares y de las fuerzas de seguridad, junto con 28.362 voluntarios y 4.388 rescatistas internacionales que colaboran en las tareas de rescate, asistencia y reconstrucción.

Uno de los puntos que más preocupa es la cantidad de personas cuyo paradero aún se desconoce. El Gobierno no actualiza la cifra oficial de desaparecidos desde el 25 de junio, cuando informó que había 157 personas sin localizar.

Sin embargo, la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela reúne más de 30.000 reportes de personas buscadas por familiares y allegados. Por su parte, organismos internacionales advirtieron que el número real de desaparecidos podría ser mucho mayor, lo que mantiene la incertidumbre sobre la dimensión final de la tragedia.

Los terremotos impactaron no solo en La Guaira, sino también en Caracas y otros estados del norte del país. Por la cantidad de víctimas, la destrucción provocada y el alcance territorial del desastre, Venezuela enfrenta una de las mayores emergencias humanitarias de su historia reciente.

Mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros, miles de familias permanecen en refugios temporales o a la espera de poder regresar a sus hogares, en medio de un operativo que todavía no logra dimensionar por completo el impacto final de la catástrofe.