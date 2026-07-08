Fuerte accidente: un conductor maniobró para evitar chocar a barrenderos y embistió a un auto estacionado

El hecho ocurrió durante la noche de este martes en el barrio Centenario. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, aunque ambos vehículos sufrieron graves daños materiales.

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Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 23.30 de este martes sobre calle Maipú, antes de llegar a avenida Belgrano, en el barrio Centenario, cuando una Fiat Strada impactó contra un Peugeot 208 que se encontraba estacionado.

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De acuerdo con la información recabada, por causas que se tratan de establecer, el conductor de la Fiat Strada realizó una maniobra para evitar embestir a personal de limpieza que se encontraba efectuando tareas de barrido sobre la calle. Como consecuencia de esa maniobra, terminó colisionando contra el Peugeot 208.

A raíz del impacto, ambos vehículos sufrieron graves daños materiales, aunque no se registraron personas heridas.

Las circunstancias en las que se produjo el siniestro son materia de investigación para determinar la mecánica del hecho.