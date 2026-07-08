Detienen a dos hombres por robo en Tucumán y recuperan bienes robados

La Policía de Tucumán llevó a cabo cuatro allanamientos, recuperando un secarropa y otros bienes robados durante un asalto en Capital.

Hoy 01:10

La Policía de Tucumán realizó una exitosa operación de allanamientos que resultó en la detención de dos hombres asociados a un robo en Capital. Este operativo se llevó a cabo tras un robo por efracción que tuvo lugar el 26 de junio, cuando desconocidos ingresaron a la vivienda de una víctima que se encontraba ausente.

De acuerdo con el subcomisario Rodrigo Ramos, segundo jefe de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos La Reducción-Lules, el equipo investigativo llevó a cabo un exhaustivo análisis de cámaras de seguridad y entrevistas, lo que permitió identificar el vehículo involucrado en el ilícito.

Las medidas judiciales solicitadas a la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 1 resultaron en la realización de cuatro allanamientos en jurisdicción de las comisarías Tercera y Séptima. Los resultados fueron favorables, logrando recuperar un secarropa y una mochila, así como prendas utilizadas por los asaltantes durante el hecho.

El automóvil implicado en el robo fue identificado como un Chevrolet Onix de color blanco, utilizado por los sospechosos para cometer el delito. Todos los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal, facilitando así la detención de los dos sospechosos.

Ramos detalló que, aunque los individuos no fueron arrestados en el momento de los allanamientos, fueron capturados posteriormente gracias a información confidencial obtenida durante la operación. Este enfoque investigativo destaca la efectividad de la Policía de Tucumán en la lucha contra el crimen.

Uno de los detenidos tiene antecedentes por robo y una condena condicional, lo que plantea la posibilidad de que existan otras causas judiciales pendientes en su contra. La investigación continúa en marcha para esclarecer todos los detalles de este caso.