Mujer de 23 años apuñalada en El Galpón tras pelea familiar

Un altercado familiar en El Galpón resultó en una mujer de 23 años herida con un arma blanca, lo que llevó a la intervención policial y médica.

Hoy 01:26

Una mujer de 23 años ha sido herida con un arma blanca durante un conflicto familiar en la localidad de El Galpón, en el barrio Villa María. El incidente se produjo en la madrugada del sábado, generando la intervención de las fuerzas policiales y del personal médico del hospital local.

El hecho fue reportado a las 3.49 horas, cuando se notificó el ingreso de la joven al nosocomio con lesiones provocadas por un arma blanca. Tras la atención médica, se diagnosticó una herida punzocortante en el cuero cabelludo, lo que llevó a que la paciente permaneciera en observación.

Según el parte médico, la mujer se encontraba desorientada y bajo los efectos de alcohol y estupefacientes al momento de recibir asistencia. Esta situación complicó el diagnóstico inicial y la evaluación de su estado de salud.

La presunta agresora, una mujer de 31 años, también fue trasladada al hospital, presentando un golpe en el tabique nasal y en un estado similar de intoxicación. Ambas mujeres estaban consumiendo bebidas alcohólicas en su hogar antes de que se desatara la pelea.

Las circunstancias que llevaron a la gresca aún están siendo investigadas. Fuentes policiales indican que, debido a la naturaleza del conflicto, se están recopilando testimonios para esclarecer los hechos ocurridos. Durante la mañana, la víctima presentó la denuncia correspondiente.

Conforme a las directivas del Juzgado de Garantías N.º 1, la acusada fue detenida mientras avanza la investigación para determinar las causas precisas del incidente que dejó a ambas mujeres lesionadas.