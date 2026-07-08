Gran participación de los vecinos en el evento "La Ruta de Hierro y Fe: Memoria, Identidad y Patrimonio"

La comunidad de Clodomira y zonas aledañas particioó del encuentro organizado por la municipalidad, con el objetivo de transmitir y preservar la historia, cultura e identidad de la comunidad para las nuevas generaciones.

Hoy 02:13

La actividad contó con la presencia del intendente Daniel Ruiz, quien destacó la importancia de este espacio de encuentro, memoria y cultura destinado especialmente a los niños y jóvenes, para que puedan revalorizar la histórica de Clodomira a través de una muestra fotográfica y de objetos con valor histórico, como también de maquetas, además de charlas a cargo de ex ferroviarios e hijos de ferroviarios, quienes pudieron compartir sus experiencias en los orígenes de esta ciudad.

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Desde la organización se resaltó la participación de los vecinos que hicieron un valioso aporte para dar vida a este espacio, como también a la Escuela Nº 754 “Dr. Ramos Mejía”; el Centro Experimental Nº 8 "Gral. Antonino Taboada"; los Jardines de Infantes Municipales Nº 1 y Nº 2, y demás instituciones que acompañaron esta propuesta cultural con gran entusiasmo.

En este marco, el intendente Ruiz hizo entrega de distinciones en nombre de toda la comunidad a ex ferroviarios de la ciudad, en lo que fue un merecido homenaje compartido con todos los vecinos.