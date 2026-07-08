Finaliza la búsqueda del marinero Juan Carlos Gutiérrez en Chaco

La Prefectura Naval Argentina ha concluido el operativo de búsqueda del marinero Juan Carlos Gutiérrez, quien había desaparecido tras caer al mar.

Hoy 03:11

La Prefectura Naval Argentina ha anunciado el cierre del operativo de búsqueda y rescate (SAR) del marinero Juan Carlos Gutiérrez, quien desapareció luego de caer al mar desde el buque BP Luca Mario mientras se encontraba operando a aproximadamente 160 millas náuticas al este-noreste de Puerto Deseado.

Los familiares de Juan Carlos Gutiérrez, que se encuentran en Mar del Plata bajo la asistencia del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), tienen previsto convocar a una conferencia de prensa para el miércoles, con horario y lugar aún por confirmar.

Con la finalización de la emergencia, se concluyó una semana de rastrillajes intensivos coordinados por la autoridad marítima, que movilizó cinco buques y un avión sobre un área de más de 17,000 km², sin obtener resultados positivos.

Tras el cierre del operativo, el Ponte de Rande ha reanudado sus labores de pesca y el Luca Mario ha puesto rumbo hacia Mar del Plata, donde se espera su arribo durante el día de hoy.

Este regreso marcará el inicio de las actuaciones administrativas y judiciales, que incluyen la toma de declaraciones de la tripulación y la reconstrucción técnica del accidente, bajo la supervisión de la Prefectura Naval Argentina y la Fiscalía Federal de Caleta Olivia.

La decisión de cerrar el SAR se basa en los protocolos internacionales establecidos por el Convenio sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (SAR) y el Manual IAMSAR, que estipulan la finalización de las tareas cuando no existen posibilidades razonables de encontrar sobrevivientes.