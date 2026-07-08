Policías de Santa Fe imputados por extorsión y robo a automovilistas

La Fiscalía de Santa Fe ha imputado a dos policías por extorsión y hurto calificado, relacionados con un incidente que involucró a un automovilista y su hijo durante un control vehicular.

Hoy 04:20

Dos suboficiales de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe fueron imputados este martes por presuntamente extorsionar a un automovilista durante un control vehicular. Los agentes amenazaron al conductor con quitarle a su hijo de dos años y medio, además de apoderarse de 1.500 dólares.

La audiencia fue presidida por el juez penal Sergio Carraro, y la investigación está bajo la dirección del fiscal Ezequiel Hernández. Los imputados, identificados por las iniciales P. T. P. y L. N. C., permanecerán detenidos hasta el lunes, cuando se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares.

El fiscal Hernández les atribuyó a ambos la coautoría de exacciones ilegales agravadas en concurso real con hurto calificado, delitos cometidos por miembros de la fuerza policial. Además, P. T. P. enfrenta una imputación adicional por un hecho de vejaciones ocurrido previamente.

El suceso principal se registró el 3 de julio, alrededor de las 19 horas, cuando los dos efectivos interceptaron a un automovilista que viajaba con su hijo pequeño. Durante la requisa, encontraron dinero en efectivo y comenzaron a intimidar al conductor.

Según la acusación, los policías informaron al automovilista que no podía llevar esa cantidad de dinero, advirtiéndole que sería detenido y que su hijo sería entregado a la Secretaría de Niñez, además de amenazarlo con consecuencias fatales si decidía denunciar lo ocurrido.

Ante tales amenazas, la víctima entregó 400 dólares que tenía visibles en el vehículo. Sin embargo, se percató de la desaparición de otros 1.100 dólares que llevaba ocultos, sumando un total de 1.500 dólares. Tras presentar la denuncia ante la Dirección de Asuntos Internos, se inició una rápida investigación que llevó a la detención de los suboficiales.

Los investigadores recuperaron la totalidad del dinero denunciado: 400 dólares fueron hallados en poder de uno de los acusados y los 1.100 restantes en manos del otro. El fiscal Hernández subrayó el trabajo de Asuntos Internos y la dificultad para conseguir testigos, dado que el incidente tuvo lugar durante un partido de la Selección Argentina.

Adicionalmente, uno de los imputados deberá responder por un episodio ocurrido el 7 de junio en la ciudad de Santo Tomé, donde se le acusa de golpear a un joven de 18 años, causándole lesiones que requieren un tiempo de recuperación de entre 21 y 25 días. Este hecho se ha incorporado a la investigación actual.