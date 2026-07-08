Ranking revela las 25 colombianas más hermosas del momento

Un reciente ranking en redes sociales ha destacado a 25 colombianas influyentes en entretenimiento y belleza, generando un diálogo sobre su impacto cultural y mediático.

Hoy 05:11

Un ranking de las 25 colombianas más hermosas ha sido publicado por la cuenta Data Of Stats, generando un intenso debate en redes sociales sobre la belleza y el talento de estas figuras. Entre las mencionadas se encuentran artistas, actrices, presentadoras, modelos y exreinas de belleza, todas con una fuerte presencia tanto en Colombia como a nivel internacional.

El listado ha sido replicado por medios destacados como Infobae Colombia, lo que ha aumentado su visibilidad y ha suscitado diversas opiniones. En los primeros lugares, se encuentran nombres icónicos que han marcado la cultura colombiana. Shakira se posiciona en el primer lugar, seguida de Sofía Vergara en el segundo y Paulina Vega en el tercero.

La selección de estas figuras resalta la diversidad generacional y profesional de las mujeres colombianas, quienes han representado a su país en escenarios globales. La lista abre un espacio para discutir no solo la belleza física, sino también el talento y la identidad cultural que estas mujeres aportan.

Shakira, nacida en Barranquilla, ha trascendido fronteras con su música y su imagen. Su carrera abarca varias décadas y ha resonado con audiencias de diversas culturas. Para muchos, su liderazgo en este ranking es un reflejo de su conexión con el público latino y su indiscutible influencia en la industria musical.

El segundo lugar, ocupado por Sofía Vergara, destaca su impacto en la televisión estadounidense. La actriz ha construido una carrera sólida gracias a su carisma y presencia, convirtiéndose en un símbolo de representación latina en el entretenimiento internacional.

Paulina Vega, quien ganó Miss Universo en 2014, completa el top 3. Su trayectoria en moda y televisión ha sido notable, consolidando su imagen como una mujer elegante y profesional. Su inclusión en el ranking subraya la importancia de la disciplina y el trabajo duro en su carrera.

Este ranking no solo celebra la belleza, sino que también invita a reflexionar sobre la diversidad de talentos en la cultura colombiana. La variedad de perfiles en la lista ha generado un diálogo enriquecedor entre los usuarios, quienes discuten tanto las posiciones como las ausencias notables de otras figuras relevantes en la actualidad.