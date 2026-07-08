El regalo de Georgina a Antonela que sorprendió durante el Mundial 2026

Antonela Roccuzzo recibió un emotivo regalo de Georgina Rodríguez durante el Mundial 2026, lo que generó gran revuelo en redes sociales.

Hoy 06:14

En el marco del Mundial 2026, un hecho inesperado captó la atención de los aficionados: Antonela Roccuzzo recibió un obsequio de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, y lo agradeció públicamente en sus redes sociales.

La esposa de Lionel Messi compartió en sus historias de Instagram el regalo, evidenciando la buena relación que mantienen, a pesar de la histórica rivalidad entre los dos futbolistas.

“Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, expresó Antonela, un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los seguidores.

El presente, un kit de prendas de loungewear de la nueva marca de Georgina, Mimoa, fue cuidadosamente elegido para momentos de descanso y confort, reflejando la atención a los detalles.

Antonela no solo mostró el regalo en sus redes, sino que también acompañó la publicación con un mensaje de buenos deseos hacia el emprendimiento de Georgina, resaltando la cordialidad entre ambas.

A pesar de la intensa competencia entre Messi y Cristiano en el terreno de juego, la relación entre sus familias parece ser diferente, caracterizada por gestos de apoyo y respeto.

Este intercambio ha sido interpretado por muchos seguidores como una clara señal de elegancia y respeto, un momento que contrasta con la rivalidad deportiva que ha dominado el fútbol mundial durante años.