Kristen Stewart apuesta por la comedia con "The Wrong Girls", su nuevo desafío en cine independiente

La actriz protagoniza una historia sobre amistad, caos y confusiones que promete mostrar una faceta diferente de su carrera.

Hoy 07:41

Kristen Stewart vuelve a la pantalla con una propuesta distinta dentro de su trayectoria: la comedia “The Wrong Girls”, una producción independiente que ya presentó su primer tráiler de la mano de Neon.

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En la película, Stewart interpreta a una joven que, junto a su amiga —personaje de Alia Shawkat—, lleva una vida desordenada, marcada por la dependencia mutua y el día a día sin demasiadas preocupaciones. Sin embargo, todo cambia cuando ambas son confundidas con otras personas, lo que desata una serie de situaciones inesperadas que alteran por completo su rutina.

El proyecto marca un nuevo giro en la carrera de Stewart, quien en los últimos años se inclinó por el cine de autor y papeles más dramáticos. En esta ocasión, se mete de lleno en una comedia con tono relajado y descontracturado, en línea con producciones recientes del género.

La película también tiene un componente personal importante para la actriz: está escrita y dirigida por Dylan Meyer, quien además es su pareja en la vida real. Se trata del debut de Meyer como directora, lo que suma expectativa alrededor del proyecto.

El elenco se completa con nombres destacados como LaKeith Stanfield, Tony Hale, Zack Fox, Kate McKinnon, Geena Davis, Seth Rogen y Kumail Nanjiani, en una producción conjunta de Curious Gremlin, NeverMind Productions, Point Grey Pictures y Savage Rose Films.

“The Wrong Girls” tiene previsto su estreno en los cines de Estados Unidos el 14 de agosto, y se perfila como una propuesta fresca dentro del circuito independiente, con Stewart al frente de una historia que combina humor, amistad y situaciones absurdas.