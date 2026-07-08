Anne Hathaway reveló que se preparó como Harley Quinn antes de descubrir que audicionaba para Catwoman

La actriz contó que pasó una semana construyendo el personaje equivocado antes de su reunión con Christopher Nolan para “The Dark Knight Rises”.

Hoy 08:29

Anne Hathaway sorprendió al revelar una curiosa anécdota sobre su llegada a “The Dark Knight Rises”: creyó durante días que iba a interpretar a Harley Quinn, cuando en realidad el papel era el de Catwoman.

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Durante su participación en el podcast “Happy Sad Confused”, la actriz contó que se preparó intensamente para un personaje completamente distinto. “Pasé una semana desarrollando una energía demoníaca de Harley Quinn”, explicó, convencida de que ese sería el rol dentro de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan.

Hathaway detalló que su suposición tenía lógica: “Pensé que no podía ser Catwoman porque Michelle Pfeiffer había sido tan icónica… entonces dije: ‘Tiene que ser Harley Quinn’”. Con esa idea en mente, incluso adoptó una estética acorde. “Usaba zapatos tipo bufón y una remera a rayas”, recordó.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado durante su encuentro con Nolan. Recién dos horas después de iniciada la conversación, el director le reveló que el personaje en cuestión era Catwoman. “Fue como ‘transformate’”, relató. En ese momento, Hathaway cambió completamente su enfoque: “Decidí que iba a ser más sensual, más impredecible. Cambié de personalidad como una psicópata”, dijo entre risas.

Finalmente, la actriz consiguió el papel de Selina Kyle/Catwoman, una interpretación que fue ampliamente elogiada y que marcó el inicio de su colaboración con Nolan.

Anne Hathaway como Catwoman.

Esa relación continuó con “Interstellar” (2014), donde Hathaway interpretó a la científica Amelia Brand, y seguirá con “The Odyssey”, el nuevo proyecto del director que se estrenará el 17 de julio.

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Además, la actriz reconoció en varias oportunidades que Nolan fue clave en un momento difícil de su carrera, tras las críticas que recibió luego de ganar el Oscar por “Les Misérables”. “Muchos no querían darme trabajo porque mi imagen se había vuelto tóxica en internet. Pero Nolan no le dio importancia y me dio uno de los papeles más hermosos de mi carrera”, afirmó en una entrevista con Vanity Fair en 2024.

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La anécdota deja en evidencia no solo el compromiso de Hathaway con su trabajo, sino también la importancia de aquel primer encuentro que terminó definiendo uno de los roles más recordados de su carrera.

Anne Hathaway