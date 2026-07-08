​Añatuya: desalojaron carpa ilegal sobre la Ruta 92 tras alerta por disturbios

​La estructura, montada peligrosamente sobre la calzada cerca de una estación de servicio, fue desmantelada por la policía tras una fuerte discusión entre sus ocupantes. ​

Hoy 10:00

Momentos de tensión se vivieron durante la noche del martes sobre la Ruta 92, a la altura de una conocida estación de servicio, donde personal de la Departamental 13 debió intervenir para desalojar una precaria carpa que obstruía la vía pública.

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El operativo fue activado luego de que la Sala de Monitoreo recibiera un alerta sobre disturbios en el lugar. Al arribar, los uniformados se encontraron con dos hombres, de apellido Ovejero —conocido bajo el alias de “El Santiagueño”, oriundo de la capital provincial— y Cantos, alias “Cantuli”, del barrio Manzione de Añatuya, quienes mantenían una acalorada discusión.

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Al ser consultados por las autoridades, ambos sujetos admitieron haber protagonizado el altercado y, al solicitarles la documentación necesaria para la instalación de la estructura, confirmaron que carecían de cualquier tipo de permiso municipal.

La carpa, construida con nylon y postes improvisados, estaba montada prácticamente sobre la calzada, lo que representaba un peligro inminente tanto para los transeúntes como para los vehículos que circulaban por la zona, especialmente durante la noche.

Ante el riesgo evidente para la seguridad vial y la falta de habilitación, el personal policial procedió de inmediato al desalojo del predio y al desmantelamiento total de la estructura. El procedimiento culminó sin que se reportaran heridos, logrando restablecer el tránsito y la tranquilidad en el sector.