Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 10º
X
Policiales

​Añatuya: desalojaron carpa ilegal sobre la Ruta 92 tras alerta por disturbios

​La estructura, montada peligrosamente sobre la calzada cerca de una estación de servicio, fue desmantelada por la policía tras una fuerte discusión entre sus ocupantes. ​

Hoy 10:00
Desalojaron puesto de venta

Momentos de tensión se vivieron durante la noche del martes sobre la Ruta 92, a la altura de una conocida estación de servicio, donde personal de la Departamental 13 debió intervenir para desalojar una precaria carpa que obstruía la vía pública.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo fue activado luego de que la Sala de Monitoreo recibiera un alerta sobre disturbios en el lugar. Al arribar, los uniformados se encontraron con dos hombres, de apellido Ovejero —conocido bajo el alias de “El Santiagueño”, oriundo de la capital provincial— y Cantos, alias “Cantuli”, del barrio Manzione de Añatuya, quienes mantenían una acalorada discusión.

Te recomendamos: “La Abuela” celebró el triunfo de Argentina y emocionó a todos en los festejos de Añatuya

Al ser consultados por las autoridades, ambos sujetos admitieron haber protagonizado el altercado y, al solicitarles la documentación necesaria para la instalación de la estructura, confirmaron que carecían de cualquier tipo de permiso municipal.

La carpa, construida con nylon y postes improvisados, estaba montada prácticamente sobre la calzada, lo que representaba un peligro inminente tanto para los transeúntes como para los vehículos que circulaban por la zona, especialmente durante la noche.

Ante el riesgo evidente para la seguridad vial y la falta de habilitación, el personal policial procedió de inmediato al desalojo del predio y al desmantelamiento total de la estructura. El procedimiento culminó sin que se reportaran heridos, logrando restablecer el tránsito y la tranquilidad en el sector.

TEMAS Añatuya
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Egipto elevó una queja ante la FIFA por el arbitraje en la derrota frente a la Argentina
  2. 2. Fuerte accidente: un conductor maniobró para evitar chocar a barrenderos y embistió a un auto estacionado
  3. 3. Detienen a irracional sujeto que intentó degollar a su primo, un joven con discapacidad
  4. 4. El romántico mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul tras la clasificación de la Selección
  5. 5. Boca enfrenta a Athletico Paranaense en Salta en el primer amistoso del nuevo ciclo de Arruabarrena
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT