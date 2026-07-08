Robaron más de 100 metros de cableado a días de la renovación del alumbrado en Av. Circunvalación

Un nuevo acto de vandalismo sacudió a la comunidad de Añatuya. Delincuentes sustrajeron el cableado subterráneo, dejando fuera de servicio la iluminación recientemente restaurada.

Hoy 10:23

La Municipalidad lamentó el hecho delictivo que afecta la seguridad y el bolsillo de los vecinos, y solicitó la colaboración ciudadana para identificar a los responsables de este daño al patrimonio público.

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Apenas unos días después de que el personal del Área de Electricidad completara las tareas de reposición total del sistema de alumbrado en la Avenida Circunvalación, la zona volvió a quedar sumida en la oscuridad. Un nuevo acto de vandalismo sacudió a la comunidad: personas desconocidas sustrajeron más de 100 metros de cableado subterráneo, dejando fuera de servicio la iluminación recientemente restaurada.

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El robo no solo representa una pérdida material significativa para el municipio, sino que impacta directamente en la seguridad de los transeúntes y conductores que circulan diariamente por esta arteria clave de la ciudad.

Las autoridades municipales expresaron su profunda indignación ante el suceso. "Este tipo de actos de vandalismo va en detrimento de toda la comunidad, que es la principal perjudicada por la falta de iluminación en un sector tan transitado", señalaron desde la comuna.

Ante la repetición de estos hechos delictivos, desde la Municipalidad de Añatuya se hizo un llamado urgente a la población. El municipio solicitó a los vecinos que tengan información sobre movimientos sospechosos o sobre la identidad de los autores del robo, que se acerquen a realizar la denuncia correspondiente.

La reparación de este tipo de conexiones subterráneas implica no solo un gasto extra de recursos económicos para el municipio, sino también un nuevo despliegue de personal técnico que podría estar trabajando en mejoras para otros sectores de la ciudad.

Por el momento, desde el Municipio se radicó la denuncia correspondiente y se espera que las autoridades intensifiquen los patrullajes en la zona para evitar nuevos episodios de esta naturaleza que afectan la calidad de vida de todos los añatuyenses.