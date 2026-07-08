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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 15º
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Policiales

Bº Centro: una mujer denunció que fue acosada y vinculó al sospechoso con disparos contra su vivienda

La damnificada aseguró que reconoció al sospechoso como el presunto autor de un ataque ocurrido el 29 de junio. La Policía analiza cámaras de seguridad de la zona.

Hoy 11:33

Una mujer de 57 años denunció que fue víctima de una situación de acoso y amenazas en plena vía pública, en un hecho ocurrido este martes por la tarde en la zona del barrio Centro de la ciudad Capital.

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Según informaron fuentes policiales, la damnificada se presentó alrededor de las 20.30 en la Comisaría Comunitaria Nº 1, donde radicó la denuncia penal por lo sucedido horas antes, en inmediaciones de Mendoza y 24 de Septiembre.

De acuerdo con su relato, cerca de las 18.15, al salir de su vivienda, observó a un hombre que se encontraba a pocos metros del lugar. La denunciante indicó que el sujeto caminaba de un lado a otro por la cuadra mientras la miraba fijamente, situación que le provocó un fuerte estado de temor y una crisis de pánico.

La mujer también manifestó que logró reconocer al sospechoso como el presunto autor de un hecho denunciado el pasado 29 de junio, cuando desconocidos habrían efectuado disparos de arma de fuego contra el frente de su domicilio.

A partir de la presentación realizada, personal policial inició las tareas investigativas correspondientes y trabaja en el análisis de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de identificar fehacientemente al sospechoso y avanzar en el esclarecimiento del caso.

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