Boca enfrenta a Athletico Paranaense en Salta en el primer amistoso del nuevo ciclo de Arruabarrena

El Xeneize se medirá este miércoles con el conjunto brasileño en el estadio Padre Ernesto Martearena, en un amistoso de pretemporada. Hora y TV.

Hoy 07:53

Boca enfrentará este miércoles a Athletico Paranaense en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por el Desafío de Invierno, en el primer amistoso televisado y con público del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador.

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El encuentro se jugará desde las 21 y será transmitido únicamente por Disney+. Para el Xeneize, será una prueba importante de pretemporada antes de afrontar los compromisos oficiales que tendrá por delante en el segundo semestre.

El equipo de la Ribera se prepara para el cruce ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina y para el repechaje de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins de Chile.

Boca ya disputó dos ensayos a puertas cerradas ante Defensa y Justicia en Casa Amarilla. El primero terminó 1 a 1, con gol de Ángel Romero, mientras que el segundo fue triunfo por 1 a 0 con tanto de Miguel Merentiel.

Para este compromiso, Arruabarrena convocó a 22 futbolistas. Entre las novedades aparecen los juveniles Dylan Gorosito y Leonel Flores, además del regreso de Camilo Rey Domenech y la presencia de Leandro Lozano, hasta ahora el único refuerzo confirmado del mercado de pases.

La posible formación de Boca sería con Leandro Brey; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón o Williams Alarcón; Iker Zufiaurre o Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Del otro lado estará Athletico Paranaense, dirigido por Odair Hellmann, que también atraviesa una etapa de intertemporada por el parate de las competencias oficiales en Brasil y llegó a Salta después de cerrar su preparación en el CAT Caju.

El conjunto brasileño tendrá algunas bajas, ya que Benavídez y Viveros fueron preservados por el cuerpo técnico, mientras que Mycael y Juan Portilla tampoco estarán disponibles.

La probable formación del Furacão incluye a Santos; Arthur Dias, Aguirre y Esquivel; Gilberto Moraes, Jadson, Luiz Gustavo y Claudinho o Léo Derik; Leozinho, Mendoza y Renan Peixoto.

El amistoso tendrá además un condimento especial por el antecedente reciente entre ambos equipos. Boca y Athletico Paranaense se enfrentaron cuatro veces en la Copa Libertadores 2019 y también disputaron un amistoso en 2020, con victoria xeneize por 3 a 1.

De esta manera, Boca tendrá en Salta una prueba exigente y visible para empezar a mostrar la idea de Arruabarrena, ajustar piezas y darle rodaje a varios futbolistas antes de volver a jugar por los puntos.