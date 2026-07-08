Investigan irregularidades en cobros de viajes grupales en una agencia de turismo

Una licenciada en Turismo denunció a su ex socia por la supuesta apropiación de fondos por unos 10 millones de pesos.

Hoy 08:51

La Justicia de Santiago del Estero investiga una presunta maniobra de administración fraudulenta tras la denuncia presentada por una licenciada en Turismo contra quien fuera su socia en una empresa dedicada a la venta de paquetes turísticos.

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La denunciante, Ileana Albarracín, con el patrocinio del abogado Carlos Toloza, acusó a su ex socia en la firma Dolys Viajes de haberse apropiado de dinero correspondiente a la actividad comercial que ambas desarrollaban. Según la presentación, el perjuicio económico ascendería a alrededor de 10 millones de pesos.

De acuerdo con la denuncia, ambas conformaban una sociedad de hecho mediante la cual organizaban viajes grupales, principalmente a los destinos de Mar del Plata y Villa Carlos Paz. El emprendimiento funcionaba desde hacía tiempo con tareas claramente divididas.

Siempre según lo expuesto, Albarracín acompañaba a los contingentes durante los viajes, mientras que su socia permanecía en la provincia, encargándose de la atención al público, la gestión de consultas y el cobro de cuotas a los clientes que abonaban los paquetes en forma financiada.

La presentación judicial sostiene que esta modalidad se basaba en la confianza mutua, ya que la acusada estaba autorizada a percibir los pagos en ausencia de Albarracín. Sin embargo, la situación habría cambiado cuando, según la denunciante, los fondos recaudados dejaron de ser entregados.

En ese contexto, se afirma que ante los reiterados pedidos de rendición de cuentas, la acusada respondía con excusas y demoras, sin justificar el destino del dinero.

El escrito indica que la denunciada habría administrado fondos ajenos abusando de la confianza depositada y excediendo las facultades otorgadas para la percepción de pagos, lo que habría generado un importante perjuicio tanto para la sociedad como para el patrimonio personal de Albarracín.

Como respaldo de la acusación, el abogado Toloza presentó documentación y prueba testimonial, entre ellas al menos ocho declaraciones de clientes vinculados a la operatoria de la empresa.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si existió delito en el manejo de los fondos denunciados.