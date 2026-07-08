Detienen a irracional sujeto que intentó degollar a su primo, un joven con discapacidad

La víctima resultó con una herida en el cuello y debió ser trasladado al hospital. Su atacante quedó tras las rejas.

Hoy 06:45

Un grave hecho de violencia familiar ocurrido en la ciudad de Suncho Corral terminó con un hombre aprehendido, acusado de homicidio en grado de tentativa, luego de presuntamente atacar con un cuchillo a su primo, quien posee una discapacidad y sufrió una herida en el cuello.

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Fuentes policiales y judiciales consultadas indicaron que el episodio se registró alrededor de las 20.30 del lunes, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Rivadavia y Alberdi, en el barrio Centro. La denuncia fue radicada por Cristian Emanuel Costas (30), quien actuó en representación de su hermano Javier Eduardo Costas (31), debido a la discapacidad que presenta la víctima.

De acuerdo con el relato brindado a los investigadores, Javier Costas se encontraba en el domicilio cuando fue atacado con un cuchillo por su primo, Daniel Alberto Acuña (38), quien le habría provocado una herida punzocortante en el cuello.

Tras el ataque, la víctima recibió asistencia médica y fue examinada por el doctor Octavio Carabajal, quien diagnosticó una herida punzocortante en el cuello y estableció un tiempo estimado de 30 días de curación.

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 28 intervino en el procedimiento y logró la aprehensión del acusado, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

La fiscal Celia Mussi dispuso que Daniel Alberto Acuña permanezca aprehendido por el supuesto delito de homicidio en grado de tentativa. Además, ordenó el secuestro del cuchillo presuntamente utilizado en la agresión y la recepción de declaración testimonial a Nelson Acuña, en el marco de la investigación.