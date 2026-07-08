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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 9º
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Termas de Río Hondo disfruta de un día soleado: clima ideal para hoy Miércoles 8 de julio de 2026

Los termenses pueden esperar un clima despejado y agradable para el día de hoy, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 20.9 °C. El pronóstico para los próximos días también anticipa días soleados.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses pueden disfrutar de un clima despejado y soleado, ideal para actividades al aire libre. La temperatura actual se sitúa en 8.6 °C, con una sensación térmica de 7.9 °C.

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Con una humedad del 76% y un leve viento de 5.8 km/h del NNE, las condiciones son perfectas para quienes desean salir a pasear o disfrutar de un buen día en la naturaleza.

Para hoy, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 20.9 °C, lo que permitirá a los termenses disfrutar de un clima agradable durante la tarde. Las condiciones soleadas serán un aliciente para quienes buscan pasar tiempo al aire libre.

El pronóstico para mañana, jueves 9 de julio, indica que la temperatura mínima será de 11.5 °C y la máxima de 22.9 °C, manteniendo el clima soleado que caracteriza a esta época del año en la región.

Ya para el viernes 10 de julio, el clima se tornará parcialmente nublado, con una mínima de 11.9 °C y un máximo de 19.6 °C, pero aún así, se espera que los termenses puedan disfrutar de días mayormente agradables.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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