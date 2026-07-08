“Son una escoria, se acabó”: Trump asegura que el alto el fuego con Irán se terminó

"Ya no quiero tratar con ellos; son escoria (...) Por lo que a mí respecta, esto se acabó", dijo desde Ankara tras un intercambio de ataques entre ambos países. Añadió que los negociadores de ambas partes pueden seguir hablando, pero opinó que "están perdiendo el tiempo".

Hoy 08:40

Con la cumbre de la OTAN como telón de fondo, Donald Trump afirmó este miércoles que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán terminó, tras un intercambio de ataques entre ambos países.

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"Ya no quiero tratar con ellos; son escoria", declaró el presidente estadounidense durante una cumbre de la OTAN en Turquía. "Son gente enferma, están dirigidos por gente enferma... Por lo que a mí respecta, esto se acabó". Aquí están sus declaraciones completas.

Trump añadió que los negociadores de ambas partes pueden seguir hablando, pero opina que "están perdiendo el tiempo".

A última hora del martes, Estados Unidos informó que había atacado más de 80 objetivos iraníes tras las agresiones contra tres petroleros en el estrecho de Ormuz; Irán no ha reivindicado directamente la autoría de los hechos.

En respuesta, Irán anunció que tenía como objetivo instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó los ataques estadounidenses de "absolutamente necesarios" y acusó a Irán de "violar esencialmente el alto el fuego"; por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que Estados Unidos había incumplido la tregua.

El mes pasado, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento de 14 páginas con el objetivo de prorrogar el alto el fuego y poner fin al conflicto "en todos los frentes".