Dos niñas fueron atropelladas por una moto en Av. Núñez del Prado, frente al Parque de los Niños

Las menores de 7 y 13 años resultaron lesionadas tras ser impactadas por una motocicleta cuando cruzaban corriendo la calzada, en el Parque Aguirre.

Hoy 09:45

Dos niñas de 7 y 13 años fueron trasladadas al CePSI Eva Perón luego de ser embestidas por una motocicleta durante la tarde del lunes, en un accidente ocurrido sobre avenida Núñez de Prado, a la altura del Parque de los Niños, en la ciudad Capital.

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De acuerdo con la información policial, el siniestro se registró alrededor de las 16.30 del lunes y fue protagonizado por una motocicleta Honda CG, conducida por un hombre de apellido Silva (30), quien circulaba acompañado por un joven de apellido Rojas (19). Ambos con domicilio en la ciudad Capital.

Según el testimonio brindado por el conductor ante los efectivos, las menores cruzaron de manera imprevista por la avenida y fueron impactadas con el lateral del rodado. Como consecuencia del choque, tanto las niñas como los ocupantes de la motocicleta terminaron cayendo sobre el pavimento.

Las víctimas, primas entre sí, fueron asistidas por personal médico en el lugar y luego trasladadas en ambulancia al Centro Provincial de Salud Infantil, acompañadas por su madre.

En el sitio trabajó personal policial para determinar cómo se produjo el accidente. La Fiscalía de turno tomó intervención y ordenó que las menores sean examinadas por el médico de Sanidad, además de disponer la participación de peritos de Criminalística.

También se dispuso el secuestro preventivo de la motocicleta mientras avanza la investigación para establecer las circunstancias del hecho.