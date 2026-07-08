Atraparon a “Sacha” en medio de los festejos por el triunfo de la Selección y recuperaron bienes robados

David Alfredo “Sacha” Gómez, fue reducido por la policía cuando celebraba el triunfo de la Selección en el centro de Añatuya. Cayó el circuito de venta de bienes robados.

Hoy 10:14

La celebración por la victoria de la Selección Argentina terminó abruptamente para David Alfredo Gómez (26), alias “Sacha”. El conocido delincuente fue interceptado este martes a la siesta por personal policial en la intersección de Av. 25 de Mayo y Belgrano. Aprovechando el caos festivo, el sujeto intentaba pasar desapercibido entre la multitud, pero fue divisado por los agentes, quienes lo redujeron y trasladaron a la Comisaría 41.

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La aprehensión de “Sacha” fue la llave que permitió a la Sección Robo y Hurto, bajo las directivas de la fiscal Dra. Alejandra Sobrero, desmantelar el circuito de venta de elementos robados.

Mediante tareas de investigación y el testimonio de los compradores, se recuperaron los siguientes bienes: dos garrafas de 10 kg que fueron entregadas voluntariamente por un vecino del B° Obrero, quien las había comprado a $30.000 y $40.000 respectivamente. También se recuperó una hidrolavadora vendida por $50.000 en el B° Colonia San Francisco, y se encontraba en un local del centro para su reparación. Finalmente una carretilla que una vecina del B° Obrero la había adquirido por $5.000 hace dos semanas, y también hizo entrega voluntaria del elemento.

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Gómez, quien cuenta con un frondoso historial delictivo, fue examinado por el Dr. Roque Mamani, constatándose que no presentaba lesiones durante el procedimiento de detención. Por disposición de la fiscal Sobrero, el sujeto permanece aprehendido, mientras se sustancia la causa por Robo Simple.

La policía continúa con las actuaciones para formalizar la entrega de los objetos secuestrados a sus legítimos propietarios.