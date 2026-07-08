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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 15º
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Policiales

Audaz robo en pleno centro: se llevaron $400.000, celulares y documentación de una camioneta

Un descuido de segundos terminó en un golpe certero en una de las zonas más transitadas de la ciudad. La Policía analiza cámaras de seguridad y una patente clave para dar con los responsables.

Hoy 10:24

Un descuido de segundos terminó en un golpe certero. Este martes por la tarde, en pleno centro, un hombre fue víctima de un robo relámpago mientras realizaba una breve compra, en un hecho que ahora es investigado por la Policía bajo directivas de la Fiscalía.

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Todo ocurrió cerca de las 18:15 en la intersección de La Plata y Jujuy. La víctima, un vecino de 44 años del barrio 8 de Abril, había estacionado su Citroën Berlingo y descendido sin activar las medidas de seguridad. Ese instante fue suficiente.

Según su propio relato, al salir del local comercial se encontró con la escena en desarrollo: un automóvil gris, dominio EPQ-026, se había detenido junto a su utilitario. En cuestión de segundos, uno de los ocupantes abrió la puerta del vehículo y sustrajo todo lo que encontró a mano antes de escapar.

El botín fue significativo: $400.000 en efectivo, dos teléfonos celulares y un bolso tipo mochila con documentación personal del damnificado.

La denuncia fue radicada alrededor de las 21 en la Comisaría Comunitaria Nº 1. Desde entonces, los investigadores trabajan contrarreloj para dar con los responsables. Analizan registros de cámaras de seguridad de la zona y ya cuentan con el dato clave de la patente aportada por la víctima, que podría ser determinante para identificar a los autores de este audaz golpe urbano.

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