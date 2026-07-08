Anticipo positivo para el dato nacional: la inflación en la Ciudad fue de 1,8% en junio, el valor más bajo en 10 meses

El indicador porteño registró una desaceleración de 0,3 punto porcentual contra mayo. La variación de precios llegó a 32,6% en los últimos 12 meses. Los productos que más aumentaron.

Hoy 11:33

Por tercer mes consecutivo, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró y marcó un 1,8% mensual en junio. De esta manera, el indicador porteño mostró una baja de 0,3 puntos porcentuales frente al mes anterior (2,1%) y logró perforar el piso del 2% por primera vez desde agosto del año pasado, incluso aunque los rubros de vivienda, alimentos, salud, transporte y mantenimiento del hogar volvieron a presionar sobre el indicador.

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Al analizar la dinámica que tuvieron los precios en la primera mitad del año, en total acumularon una suba del 16% en los últimos seis meses, según informó esta mañana el Instituto de Estadística y Censos porteño.

En tanto, la medición interanual fue del 32,6% frente a junio de 2025. Estas cifras son un adelanto de lo que podría marcar el dato nacional del Indec, que se conocerá el martes de la semana próxima.

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El dato de inflación de Buenos Aires estuvo en línea con las estimaciones que hicieron las principales consultoras privadas del país, las cuales previeron un valor de entre 1,8% y 1,9% para el mes pasado. La última vez que el dato porteño se ubicó por debajo del 2% mensual fue en agosto de 2025 (1,6%), antes de que las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires desencadenaran un período de incertidumbre, que derivó en una fuerte suba del dólar y de las tasas de interés.

El principal impulso del mes vino del rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que trepó por encima del promedio general y marcó un 2,2% mensual y 36,3% en un año. El incremento estuvo impulsado por las subas en los alquileres, los gastos comunes por la vivienda y los ajustes en las tarifas de servicios públicos.