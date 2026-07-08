¿Dónde voto?: ya se puede consultar el padrón para las elecciones municipales 2026 en Santiago del Estero

El padrón local permite verificar lugar de votación, mesa y orden para los comicios del 2 de agosto, mientras se aguarda la publicación del padrón nacional de la Cámara Nacional Electoral.

Hoy 12:19

Los santiagueños ya pueden consultar el padrón electoral para las próximas elecciones municipales, que se realizarán el domingo 2 de agosto en 25 de los 28 municipios de la provincia y en la Comisión Municipal de Donadeu.

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La consulta del padrón, difundido por el Frente Cívico por Santiago, permite conocer el establecimiento asignado, el número de mesa y el orden correspondiente para emitir el voto. En paralelo, se aguarda la publicación del padrón nacional de la Cámara Nacional Electoral.

Los comicios definirán quiénes serán los intendentes y autoridades municipales durante los próximos cuatro años en distintas ciudades y localidades de la provincia.

En las elecciones estarán alcanzados municipios de primera, segunda y tercera categoría, además de una elección especial en Donadeu, departamento Alberdi, donde se deberá cubrir el cargo de comisionado municipal tras el fallecimiento de la autoridad electa, situación que derivó en una intervención administrativa.

En la ciudad Capital, los candidatos a intendente son Mario Benavente por el Frente Cívico; Beatriz Yunes por La Libertad Avanza; Facundo Pérez Carletti por Despierta Santiago; Marianella Lezama Hid por el Frente Renovador y Progresista; Natalia Neme por la UCR; Roxana Trejo por el MST-Nueva Izquierda; y Jorge Mussetti por el Frente Primero Santiago.

En La Banda, competirán Roger Nediani por el Frente Compromiso y Unidad; Llamil Abdala por el Frente Cívico; Miguel Torres por La Libertad Avanza; Lorena Gladys Bazán por Despierta Santiago; Pablo Mirolo por el Frente Renovador y Progresista; Luciano Rodríguez por Somos Nosotros Somos Bandeños-UCEDE/PRI; Julio César Scabuzzo por Proyecto Sur; y Gustavo Miranda por Fuerza Vecinal.

En Las Termas de Río Hondo, los postulantes son Paula Cánepa por el Frente Cívico; Domingo “Mingo” Gatella por el Partido Justicialista; Dante Donadel por La Libertad Avanza; y José Fares Ruiz por el Frente Primero Termas.

En Añatuya, competirán Julio Castro por el Partido Justicialista; Rubén Timofeijuk por el Frente Encuentro Cívico; y Eugenia Coppede por La Libertad Avanza.

En Frías, los candidatos son Mauricio Bustamante por Encuentro Cívico; Humberto Salim por el Partido Justicialista; Lucas Sequeira por La Libertad Avanza; y Juan Manuel Baracat por Liber.Ar.

En Monte Quemado, competirán Felipe Cisneros por el Frente Cívico; Carlos Hazam por el Partido Justicialista; y Cristian Salazar por La Libertad Avanza.

En Quimilí, los postulantes son Alberto “Cuchu” Díaz por el Frente del Pueblo; Diego Ponti por el Partido Justicialista; y Rodrigo Tévez por La Libertad Avanza.

En Fernández, competirán Yanina Iturre por el Frente Cívico; Eduardo Cameranesi por Frente Cívico-MEP; Carlos Silva por el Partido Justicialista; y Mauro Alberto Farías por La Libertad Avanza.

También habrá elecciones en Forres, Villa Ojo de Agua, Bandera, Loreto, Campo Gallo, Pampa de los Guanacos, Nueva Esperanza, Los Juríes, Pozo Hondo, Colonia Dora, Los Telares, Suncho Corral, San Pedro de Guasayán, Selva, Sumampa, Tintina y Pinto, donde se presentarán candidatos de distintos espacios políticos.

Los municipios de primera categoría que elegirán autoridades son Capital, La Banda, Las Termas de Río Hondo, Añatuya y Frías.

Los de segunda categoría son Quimilí, Fernández, Loreto y Monte Quemado.

En tanto, los de tercera categoría son Bandera, Campo Gallo, Colonia Dora, Forres, Los Juríes, Los Telares, Nueva Esperanza, Pampa de los Guanacos, Pinto, Pozo Hondo, San Pedro de Guasayán, Selva, Sumampa, Suncho Corral, Tintina y Villa Ojo de Agua.