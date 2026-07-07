Egipto elevó una queja ante la FIFA por el arbitraje en la derrota frente a la Argentina

La Asociación Egipcia de Fútbol pidió una investigación formal sobre el desempeño del árbitro francés François Letexier y cuestionó dos decisiones que consideró determinantes en el 3-2 por los octavos de final del Mundial.

Hoy 21:32

La polémica por el encuentro entre la Selección Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial, sumó un nuevo capítulo. La Asociación Egipcia de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA por el arbitraje del francés François Letexier, luego de la derrota por 3 a 2 sufrida por el conjunto africano.

El reclamo fue encabezado por el presidente de la federación, Hany Abo Rida, quien solicitó que se abra una investigación sobre las decisiones arbitrales adoptadas durante el encuentro y, además, pidió que Letexier y el resto de su terna no vuelvan a dirigir en lo que resta del certamen.

La presentación se produjo pocas horas después de las duras declaraciones del entrenador egipcio, Hossam Hassan, quien en conferencia de prensa cuestionó el desempeño del juez y llegó a afirmar que el resultado del partido "estuvo arreglado". Incluso, sostuvo que existió una supuesta presión previa ejercida por la delegación argentina sobre el árbitro, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa acusación.

Las jugadas que reclama Egipto

Desde la dirigencia egipcia señalaron dos acciones puntuales como eje de la protesta. La primera corresponde a un gol convertido por Egipto que fue anulado tras la intervención del VAR por una infracción previa detectada en la jugada.

La segunda está vinculada al tercer gol de la Selección Argentina. Según la federación africana, existió una infracción previa que no fue revisada por el sistema de videoarbitraje y que, a su entender, debió invalidar la conquista.

Hasta el momento, la FIFA no emitió ningún comunicado oficial sobre la presentación realizada por la Asociación Egipcia de Fútbol ni confirmó si abrirá una investigación sobre el arbitraje del encuentro.

Mientras tanto, la Selección Argentina dejó atrás la polémica y ya se enfoca en los cuartos de final del Mundial. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Suiza, que eliminó a Colombia en la definición por penales, en un encuentro programado para este sábado desde las 22.