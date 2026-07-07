Fechas, horarios y cruces confirmados: cuándo juega Argentina los cuartos de final del Mundial 2026

La Copa del Mundo entra en su etapa decisiva y ya tiene definidos gran parte de los cruces de cuartos de final. La Selección Argentina avanzó tras una remontada épica frente a Egipto y ahora espera por su próximo rival.

Hoy 15:17

El Mundial 2026 comienza a transitar su tramo más emocionante. Con varios seleccionados ya instalados entre los ocho mejores del certamen, los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA se disputarán entre el 9 y el 11 de julio, en una serie de encuentros que definirán a los cuatro semifinalistas.

La gran noticia para los hinchas argentinos es la clasificación de la Selección Argentina, que logró dejar en el camino a Egipto tras una remontada histórica en los octavos de final. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ahora deberá medirse con el vencedor del duelo entre Suiza y Colombia, en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs. Marruecos — Jueves 9 de julio, 17.00 horas ( Boston Stadium ).

— Jueves 9 de julio, 17.00 horas ( ). España vs. Bélgica — Viernes 10 de julio, 16.00 horas ( Los Angeles Stadium ).

— Viernes 10 de julio, 16.00 horas ( ). Noruega vs. Inglaterra — Sábado 11 de julio, 18.00 horas ( Miami Stadium ).

— Sábado 11 de julio, 18.00 horas ( ). Argentina vs. Suiza o Colombia — Sábado 11 de julio, 22.00 horas (Kansas City Stadium).

Cómo se juegan los cuartos de final

Los cuartos de final se disputarán a partido único y bajo el mismo formato utilizado en todas las fases eliminatorias del torneo. Si un encuentro finaliza empatado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad continúe después del alargue, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales. De esta manera, cada detalle puede resultar determinante en una instancia donde ya no hay margen para el error.

Los ganadores de los cruces entre Francia y Marruecos y entre España y Bélgica se enfrentarán en una de las semifinales. Por el otro lado del cuadro, los vencedores de Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza o Colombia buscarán el otro boleto hacia la gran final del Mundial 2026, que coronará al nuevo campeón del mundo.