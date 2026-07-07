Así reaccionó el mundo a la épica de Argentina: “El milagro argentino” y “remontada polémica”

Los principales medios internacionales reflejaron la histórica victoria de la Selección Argentina ante Egipto por 3-2, después de estar 0-2 abajo hasta los 79 minutos.

Hoy 16:21

La Selección Argentina volvió a quedar en el centro de la escena mundial después de una remontada inolvidable ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni perdía 2-0 hasta los 79 minutos, pero reaccionó con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para ganar 3-2 y meterse en los cuartos de final.

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La épica victoria de la Scaloneta tuvo una rápida repercusión en los medios de todo el planeta, que destacaron el carácter del campeón del mundo, el impacto de Messi y también algunas situaciones polémicas de un partido cargado de dramatismo.

En Brasil, Globoesporte tituló: “¡Remontada épica! Argentina vence con la fuerza de la camiseta y la marca de Messi”, resaltando el peso histórico de una Selección que volvió a reaccionar en un momento límite.

Desde Francia, L’Equipe fue directo y contundente: “El milagro argentino”. Una frase que resumió el desenlace de un partido que parecía perdido y que terminó con otra clasificación agónica para el equipo de Scaloni.

En España, Marca eligió una mirada con doble lectura: “Remontada faraónica de Argentina... con polémica”. El medio español destacó la reacción final de la Albiceleste, aunque también puso el foco en las jugadas discutidas del encuentro.

Por su parte, La Gazzetta dello Sport, de Italia, remarcó la magnitud de la reacción argentina: “¡Argentina y una remontada Mundial! Tres goles en 13’, manda a casa a Egipto y Messi vuela a los cuartos de final”.

En Portugal, A Bola también puso el acento en el dramatismo vivido en Atlanta: “Lágrimas en Atlanta: Argentina elimina a Egipto con épica remontada”.

La victoria argentina fue una de las grandes historias de los octavos de final. La campeona del mundo estuvo al borde de la eliminación, falló un penal en el primer tiempo y sufrió con la velocidad de Egipto, pero volvió a mostrar temple en el cierre del partido.

Con este triunfo, Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Suiza. La reacción internacional dejó en claro que la remontada no solo impactó a los hinchas argentinos, sino también al fútbol mundial.