Milei celebró la remontada de Argentina ante Egipto: “No nos pueden dar por muertos”

El Presidente festejó la clasificación de la Selección argentina a cuartos de final del Mundial y destacó la reacción del equipo tras dar vuelta el partido. “Fue una remontada histórica”, expresó.

Hoy 17:28

El presidente Javier Milei celebró el triunfo de la Selección argentina frente a Egipto, por los octavos de final del Mundial, luego de una dramática remontada que le permitió al equipo nacional avanzar de ronda.

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“VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Qué manera de sufrir”, escribió el mandatario en sus redes sociales apenas finalizado el encuentro.

Más tarde, en declaraciones radiales y casi afónico, Milei remarcó la reacción del seleccionado: “Pudimos remontarlo y ganar. Argentina había jugado bien, pero nos encontramos con dos contras con las que nos vacunaron. No nos pueden dar por muertos nunca, es una remontada histórica”.

El jefe de Estado reconoció que vivió el partido con mucha tensión y aseguró que nunca perdió la confianza en el equipo de la Asociación del Fútbol Argentino. “Confié hasta el último momento, sabía que algo podían hacer”, afirmó.

En esa línea, destacó la actitud del plantel argentino durante los momentos más difíciles del partido. “Lo que es importante destacar de este grupo es que no se dio por vencido en ningún momento, siguió peleando y buscando, y eso es un ejemplo a seguir”, señaló.

Luego, al insistir con el valor de la remontada, Milei agregó: “No hay que rendirse nunca. Cuando ya nos daban por muertos, resurgimos, renacimos y hemos podido revertir esta situación. Es una felicidad enorme y la repu… madre, ¿por qué tenemos que sufrir tanto?”.

Consultado sobre si se había emocionado con la victoria, el Presidente respondió: “Sí, me emocioné hasta las pelotas”. Además, les dedicó un mensaje a los jugadores: “Los felicito, los amo y estoy como loco de felicidad”.

Minutos después, el mandatario volvió a referirse al triunfo durante una charla con Alejandro Fantino en un canal de streaming. “Estoy con mi hermana, sufrí como la puta madre. Fue muy fuerte. La remontada del final fue impresionante. La Argentina fue más, jugó mejor”, planteó con voz ronca.

Finalmente, también elogió la actuación del arquero egipcio, aunque volvió a remarcar el carácter del conjunto nacional. “El arquero de ellos la rompió, fue el mejor. Impresionante. Pero Argentina no se rinde, fue histórico, es increíble. Se puso de pie”, cerró.