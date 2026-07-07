“La Abuela” celebró el triunfo de Argentina y emocionó a todos en los festejos de Añatuya

Ester Moreno, de 77 años, llegó al centro de la ciudad en moto junto a su nieta para celebrar la clasificación de la Selección ante Egipto. Su presencia generó la emoción de los hinchas y el video se volvió viral en las redes.

Hoy 18:12

Una emotiva escena se vivió en Añatuya durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Egipto, que le permitió al equipo nacional avanzar de ronda en el Mundial.

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La protagonista fue Ester Moreno, de 77 años, vecina del barrio Homero Manzi, quien llegó a bordo de una moto guiada por su nieta Gabriela hasta la intersección céntrica de avenida Belgrano y avenida 25 de Mayo.

Con la camiseta de Lionel Messi y haciendo flamear la Bandera argentina, Ester se sumó a la celebración popular y rápidamente fue rodeada por jóvenes eufóricos que comenzaron a alentarla al grito de “Abuela, abuela”.

La imagen generó emoción entre los presentes, ya que la mujer había atravesado en marzo un complicado momento de salud, que incluso la llevó a permanecer internada en terapia. Sin embargo, pese a esa situación y a su edad, les pidió a sus familiares que la llevaran a festejar el triunfo de la Selección.

El momento fue registrado en video por su nieta, quien luego lo compartió en redes sociales. En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a viralizarse y fueron replicadas por numerosos usuarios, que destacaron la alegría y el espíritu futbolero de “La Abuela” de Añatuya.