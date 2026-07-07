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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUL 2026 | 15º
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Leandro Nigro es eliminado de Gran Hermano tras intensa votación

El público decidió la eliminación de Leandro Nigro en Gran Hermano, en un desenlace que mantuvo la tensión hasta el último momento.

Hoy 19:11

La casa de Gran Hermano experimentó una nueva gala repleta de tensión y suspenso. Leandro Nigro fue el participante eliminado tras un intenso duelo frente a Luana, quien logró mantenerse en la competencia gracias al voto del público.

El desenlace de la gala se alargó hasta el final, generando expectativa tanto entre los participantes como entre los seguidores del programa. Finalmente, el conductor Santiago Del Moro anunció que Nigro debía abandonar la casa más famosa del país, poniendo fin a su participación en esta edición del reality.

La placa de eliminación dio paso a un cara a cara entre Luana y Leandro Nigro, quienes llegaron a esta instancia decisiva tras la votación de los espectadores. Este tipo de definiciones son típicas en el reality, donde los resultados se revelan en el cierre del programa.

Cuando llegó el momento del anuncio, la decisión del público favoreció a Luana, quien continuará en el juego, mientras que Nigro tuvo que despedirse de sus compañeros. Este giro en la competencia marca un punto de inflexión en la dinámica del programa.

Con la salida de Leandro Nigro, la competencia se adentra en una fase cada vez más decisiva. Los participantes que permanecen en la casa deberán enfrentar nuevas pruebas, nominaciones y estrategias para alcanzar la recta final del certamen.

La eliminación de Nigro también reconfigura las alianzas dentro del juego, prometiendo alterar el equilibrio entre los distintos grupos en un momento clave de Gran Hermano, donde cada voto puede cambiar el destino de los jugadores.

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