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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUL 2026 | 13º
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Locales

Fuentes y Benavente supervisaron trabajos de limpieza y colocación de cestos en el barrio Belgrano

Ambos supervisaron las tareas que buscan erradicar el minibasural que se encontraba en la intersección de las calles 24 de Septiembre y Saavedra, del barrio Belgrano.

Hoy 20:11

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, supervisaron las tareas de erradicación del minibasural que se encontraba en la intersección de las calles 24 de Septiembre y Saavedra, del barrio Belgrano, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la limpieza, el cuidado del ambiente y la mejora de los espacios públicos.

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Los funcionarios también inspeccionaron la colocación de nuevos cestos para residuos en puntos estratégicos del sector, con el objetivo de fomentar una correcta disposición de los desechos y contribuir a mantener el entorno limpio y ordenado.

Las autoridades recorrieron el lugar junto con vecinos, representantes de instituciones y equipos de trabajo del área de Obras y Servicios Públicos para verificar el avance de las acciones y reafirmar el compromiso de la gestión con el bienestar de la comunidad.

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