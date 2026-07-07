VIDEO | La ráfaga de goles de Romero, Messi y Enzo Fernández para dar vuelta la historia ante Egipto

La Selección perdía 2-0 en Atlanta, pero logró una remontada inolvidable por los octavos de final del Mundial 2026.

Hoy 15:16

Cuando todo parecía cuesta arriba, la Selección Argentina tuvo una reacción espectacular y logró dar vuelta el partido ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, la Albiceleste pasó de estar 0-2 abajo a imponerse 3-2 en una ráfaga cargada de emoción.

El partido había comenzado muy complicado para el equipo de Lionel Scaloni. Yasser Ibrahim abrió el marcador de cabeza para Egipto y luego Mostafa Zico amplió la diferencia, dejando a Argentina al borde de la eliminación. En el medio, el arquero Mostafa Shobeir también le había atajado un penal a Messi, en una de las jugadas más fuertes del encuentro.

Pero la reacción argentina llegó en el tramo final. A los 34 minutos del segundo tiempo, Cristian “Cuti” Romero apareció en el área rival y, con un fuerte cabezazo, marcó el descuento que volvió a meter a la Selección en partido.

Apenas unos minutos después, fue Messi quien se tomó revancha. El capitán argentino conectó una volea imposible de contener para Shobeir y estableció el 2-2, desatando la euforia de los hinchas argentinos presentes en el estadio de Atlanta.

La remontada se completó en tiempo cumplido, cuando Enzo Fernández apareció de cabeza para marcar el 3-2 y sellar una reacción inolvidable de la Selección Argentina.

El equipo nacional, que parecía contra las cuerdas, volvió a mostrar carácter en un momento límite y consiguió una clasificación cargada de dramatismo, en otro partido que quedará marcado dentro de su camino mundialista.

Con este triunfo, la Selección Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia.