Un niño de 11 años fue atropellado por una moto al salir de la escuela y sufrió una grave fractura

El menor fue derivado al Cepsi de la Capital, mientras que los dos ocupantes de la motocicleta también resultaron heridos.

Hoy 10:50

Un fuerte siniestro vial generó preocupación este lunes por la tarde en la ciudad de Frías, luego de que un niño de 11 años fuera embestido por una motocicleta frente a un establecimiento educativo.

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El episodio ocurrió cerca de las 17.10 en calle Carlos Monti, entre Mitre y San Luis, a pocos metros del ingreso al Colegio Ciudad de Frías. Según informaron fuentes policiales, el menor habría bajado desde la vereda de la institución e intentado atravesar la calle cuando fue alcanzado por una moto Bajaj Boxer.

El vehículo era guiado por un hombre de apellido Fernández, de 38 años, quien circulaba acompañado por una mujer de apellido Herrera, de 33. Tras el impacto con el peatón, ambos ocupantes de la motocicleta cayeron al suelo y sufrieron heridas de distinta consideración.

Al lugar arribaron efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 60 y personal sanitario, quienes asistieron a los tres involucrados y los trasladaron al Hospital Zonal de Frías.

Luego de ser evaluado por los médicos, el niño fue diagnosticado con una fractura desplazada en su pierna derecha, motivo por el cual se ordenó su traslado al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) de la ciudad Capital para continuar con una atención especializada.

La mujer que viajaba como acompañante sufrió un hematoma en la zona frontal del rostro y lesiones en sus manos, mientras que el conductor presentó escoriaciones múltiples. Ambos quedaron bajo observación en el hospital local.

La Fiscalía de Choya y Guasayán, a cargo de la doctora Analía Nóblega Rayó, intervino en el caso y ordenó la realización de las pericias correspondientes por parte de la División Policía Científica para determinar la mecánica del accidente.