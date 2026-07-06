EN VIVO | ¡Juega la Scaloneta! Argentina va por los cuartos del Mundial 2026 ante Egipto

|#
|Equipo
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|G
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|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|0
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|3
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|0
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|3
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|0
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|0
|1
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
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|DG
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|1
|1
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|3
|0
|3
|3
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|1
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|2
|2
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|3
|
|1
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|3
|2
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|0
|0
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|#
|Equipo
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
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|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
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|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|1
|2
|3
|2
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|1
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|#
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|2
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|1
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|1
|3
|3
|3
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|1
|0
|0
|1
|0
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|-5
|0
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|4
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|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
|0
|5
|0
|5
|4
|2
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|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
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|1
|3
|2
|1
|3
|4
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|2
|0
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|2
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|E
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|GF
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|3
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La Selección enfrenta al conjunto aficano buscando meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo. Trasmite Canal 7 de Santiago del Estero.
La Selección Argentina enfrentará este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo clave para seguir avanzando en busca del bicampeonato. El partido se jugará desde las 13:00, hora argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y contará con la transmisión de Canal 7 de Santiago del Estero.
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