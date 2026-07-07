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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUL 2026 | 11º
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Locales

Convocan al primer encuentro de “Jóvenes y Democracia” con el reconocido filósofo Darío Sztajnszrajber

La propuesta está destinada a estudiantes de 4º y 5º año de escuelas secundarias de la provincia. Se realizará el próximo martes 14 de julio, de 8 a 13, en el Fórum Centro de Convenciones.

Hoy 11:39
Darío Sztajnszrajber

La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección Provincial de Memorias, Etnias y Violencia Institucional, invita a las escuelas secundarias de toda la provincia a sumarse al programa “Jóvenes y Democracia”.

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La iniciativa está destinada a estudiantes de 4º y 5º año del nivel secundario y busca promover espacios de reflexión, participación y debate en torno a la democracia, los derechos humanos y la construcción ciudadana.

El primer encuentro se realizará el próximo martes 14 de julio, de 8 a 13, en el Fórum Centro de Convenciones, y contará con la participación del reconocido filósofo Darío Sztajnszrajber.

Durante la jornada, los estudiantes participarán de distintas actividades orientadas al intercambio de ideas. Posteriormente, se desarrollarán debates y talleres en grupos de trabajo.

Desde la organización convocaron a las instituciones educativas interesadas a inscribirse y formar parte de esta propuesta (hacé click aquí), que apunta a fortalecer la participación de los jóvenes en temas vinculados a la vida democrática.

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