Bombazo de River: acordó con Atlético de Madrid la compra de Thiago Almada

El Millonario llegó a un arreglo de palabra para adquirir el 50% del pase del volante de la Selección Argentina. La operación sería por 20 millones de euros y ahora resta la decisión final del jugador.

Hoy 12:54

River sacudió el mercado de pases con una operación de alto impacto: llegó a un acuerdo de palabra con Atlético Madrid para comprar el 50% del pase de Thiago Almada, uno de los futbolistas de la Selección Argentina en el Mundial 2026. La negociación se cerraría en torno a los 20 millones de euros, aunque todavía falta el visto bueno definitivo del jugador.

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El club de Núñez, encabezado por el presidente Stefano Di Carlo, avanzó en las últimas horas en una reunión con dirigentes del conjunto español. Allí se acordaron los términos principales de una operación que podría transformarse en una de las más importantes en la historia reciente del fútbol argentino.

La compra contemplaría el 50% de la ficha del futbolista y sus derechos federativos. De todos modos, para que el acuerdo pase de palabra a los papeles, Almada deberá dar el sí final una vez que termine su participación con la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

El volante ofensivo, formado en Vélez, busca mayor continuidad tras una temporada en la que no logró consolidarse en el equipo dirigido por Diego Simeone. Según reportes internacionales, en River consideran que el futbolista puede encontrar en Núñez el protagonismo que no tuvo en España.

El interés del Millonario no es nuevo. A fines de mayo ya hubo una reunión en las oficinas del Monumental entre el entorno del jugador y la dirigencia riverplatense, donde incluso se conversaron posibles condiciones contractuales. En River son optimistas porque entienden que la propuesta deportiva y económica es fuerte.

La dirigencia apuesta a una inversión extraordinaria para sumar a un jugador de jerarquía internacional, campeón del mundo con Argentina y con presente en el seleccionado nacional. Durante este Mundial, Almada fue una pieza importante para Lionel Scaloni, con participación en los partidos de la Albiceleste.

La posible llegada del ex Vélez también frenó otras gestiones que River tenía abiertas. Las negociaciones por Ángel Correa, de Tigres, y por Giovanni Simeone, de Torino, quedaron en pausa hasta que se defina la situación del mediocampista ofensivo.

De concretarse, Thiago Almada se transformaría en el sexto refuerzo del equipo de Eduardo “Chacho” Coudet, que ya sumó nombres de peso como Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

Ahora, toda la expectativa pasa por la decisión del jugador. River ya hizo su parte y alcanzó un acuerdo con Atlético Madrid. El último paso dependerá de Almada, quien definirá su futuro después del Mundial.